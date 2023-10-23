انت الأن تتابع خبر صفارات الإنذار تدوّي في حيفا وعكا .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام عبرية: إن صفارات الإنذار تدوي في حيفا وعكا.



واضافت:أن هذه تعتبر سابقة تاريخية من بداية طوفان الاقصى تدوي صفارات الانذار في خليج حيفا وعكا.



وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية:إن الصفارات دوت لإطلاق صواريخ من القبة الحديدية، نتيجة اعتراض مسيّرة قادمة من لبنان,

إلى ذلك، قالت كتائب القسام إنها أطلقت طائرتي زواري هجوميتين انتحاريتين استهدفتا قوات الاحتلال في قاعدة حتسيرم وقاعدة بتسيلم.



واضافت الكتائب: أنها قصفت بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري: إن إحدى الطائرتين استهدفت السرب 107 “فرسان الذيل البرتقالي” التابع للقوات الجوية الصهيونية والمتواجد في قاعدة حتسريم.

وأضافت أن الطائرة الأخرى استهدفت مقر قيادة فرقة سيناء في جيش الاحتلال المتواجد في قاعدة تسيلم العسكرية.

ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، نوعت كتائب القسام ضرباتها ومفاجآتها العسكرية ضد قوات الاحتلال بين العبور الكبير، واستخدام المظلين والحوامات والمظليين، والكمائن المتقدمة فضلا عن الرشقات الصاروخية والصواريخ الموجهة.

وأمس اعترفت قوات الاحتلال بمقتل جندي صهيوني وإصابة 3 آخرين بكمين متقدم نفذته كتائب القسام لقوة صهيونية توغلت عدة أمتار شرق خانيونس، وتمكنت من تدمير دبابة وجرافتين.