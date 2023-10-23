انت الأن تتابع خبر الصحة العالمية تطالب الاحتلال بالتراجع عن أوامره بإخلاء مستشفيات غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن أوامره بإخلاء المستشفيات في شمال قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش لهيئة “بي بي سي”، إن هناك مرضى في المستشفيات لا يمكن نقلهم بسهولة، والعديد منهم يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، وهناك أطفال في حاضنات، وأشخاص في ظروف غير مستقرة، ومن الصعب للغاية نقلهم.



وأضاف “تدعو المنظمة، إسرائيل إلى إعادة النظر في هذا الأمر”.