انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. بن غفير يسلّح الإسرائيليين لقتل الفلسطينيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بتسليح المستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحتلة، ضمن حملة لتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين.



ويظهر بن غفير في فيديو وهو يقف إلى جانب عدد من المسؤولين، فيما يصل عدد من المستوطنين تباعا لتسلم السلاح.

ووجه بن غفير في وقت سابق من الشهر الحالي بشراء 10 آلاف قطعة سلاح لتزويد المستوطنين بها "للدفاع عن أنفسهم"، وذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حماس".