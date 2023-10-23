انت الان تتابع خبر استشهاد أسير داخل سجون الاحتلال والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفادت مصادر محليّة فلسطينيّة ارتقاء الأسير في سجون الاحتلال الشيخ عمر حمزة دراغمة "أبو النمر" من مدينة طوباس، شمال الضفة الغربيّة، وأفادت أنّه تمّ اعتقاله مع بداية معركة طوفان الأقصى، وهو أحد قيادات حركة حماس في طوباس.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مقتضب: "نؤكد نبأ استشهاد المعتقل الإداري عمر حمزة دراغمة 58 عامًا من طوباس في سجون الاحتلال، وستبقى رواية الاحتلال محط شك، خاصة أن المعتقل دراغمة حضر اليوم (الإثنين) جلسة محكمته، وكان بصحة جيدة وفقًا لمحاميه، علمًا أن دراغمة معتقل منذ التاسع من أكتوبر الجاري".

وشهدت الضفة الغربيّة حملة اعتقالاتٍ واسعة، بلغت أكثر من 1300 معتقل من الضفة، إضافة إلى نحو 4000 معتقل من عمّال غزّة الذين طردهم الاحتلال إلى الضفة، ليرتفع العدد الكلّي للأسرى إلى أكثر من 10000 أسير حسب ما قال نادي الأسير الفلسطيني.