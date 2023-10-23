انت الأن تتابع خبر مصادر عبريّة: سيتم الإفراج عن 50 شخصًا .. والقسام أفرجنا عن اثنين فقط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثال الناطق باسم كتائب القسام، عبر تغريدة: "قمنا في كتائب القسام وعبر وساطةٍ مصريةٍ قطريةٍ بإطلاق سراح المحتجزتَين "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز"، علمًا بأن العدو رفض منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما، كما أنه لا يزال يهمل ملف أسراه، وقد قررنا الإفراج عنهما لدواعٍ إنسانيةٍ ومرضيةٍ قاهرة رغم ارتكاب الاحتلال لأكثر من 8 خروقات للإجراءات التي تم الاتفاق مع الإخوة الوسطاء على التزام الاحتلال بها خلال هذا اليوم لإتمام عملية التسليم".



في حين، قالت مصادر عبريّة، الإثنين، إنّ الصليب الأحمر في طريقه لاستلام 50 من مزدوجي الجنسيّة المحتجزين في قطاع غزة، وأوضح أن عملية التسلم ستجري في جنوب القطاع، في إطار تفاهمات من أجل السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى المنطقة في أمان.

كما نقلت مصادر عبريّة أنّ حركة حماس "تفكر في الإفراج عن محتجزين مدنيين مقابل الوقود"، فيما لم يصدر أي تأكيد رسميّ من أيّ جهة لغاية السّاعة.