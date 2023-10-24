انت الأن تتابع خبر اتفرج .. مجازر الليلة متواصلة .. الاحتلال يقصف القطاع من شماله إلى جنوبه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعدَ حديثٍ عن شبه هدنة غير معلنة، ترافقت مع استلام الصليب الأحمر للمحتجزتَيْن، عادت قوات الاحتلال لقصف عدّة مناطق في قطاع غزّة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، "إنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة كبيرة بحق عدة عائلات في مخيم الشاطئ خلال الساعة الأخيرة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء الآمنين في بيوتهم"، وأضافت وزارة الصّحة إنّ "ثلاث مجازر ارتكبت في الساعة الأخيرة في مخيمي الشاطئ وجباليا وحي الشيخ رضوان"

كما أفادت مصادر محلية فلسطينيّة أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا مأهولًا بالسكان يعود لعائلة سُكَّر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأنباء عن وجود شهداء وإصابات، كما استهدف رجال الدفاع المدني أثناء إنقاذهم لمدنيين أحياء من تحت أنقاض منزل عائلة سكر في حي الشيخ رضوان، مما أدى إلى إصابات في طواقم الإنقاذ.

وأفادت أنّ الاحتلال قصف مسجد الإحسان في جباليا البلد شمال القطاع ودمّره بالكامل، كما استهدف منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومنزل عائلة سويلم في نفس المنطقة.

وأفادت مصادر محليّة سقوط 8 شهداء و45 مصابًا في غارات إسرائيلية على خانيونس جنوبي قطاع غزة.