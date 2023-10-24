انت الأن تتابع خبر انقطاع الكهرباء عن المستشفى الأندونيسيّ .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر فلسطينيّة محلية في قطاع غزّة انقطاع التيار الكهربائي على مستشفى الأندونيسيّ، وتوقف عملياته الحيويّة، بسبب عدم توفير الوقود اللازم

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنّ "المنظومة الصحيّة وصلت إلى مرحلة هي الأسوأ في تاريخها"، ويأتي توقف المستشفى في الوقت الذي تشن فيه قوات الاحتلال مجازر في مختلف مناطق القطاع.

وقالت حركة حماس، في وقت مبكر من الثلاثاء، إنّ "انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بسبب نفاد الوقود، لهي جريمة ضد الإنسانية، ووصمة عار على جبين الدول التي صمتت وشاركت الاحتلال عدوانه، والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا والمدنيين العزّل".

وأضافت في بيانها: "ندعو دولنا العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل والفوري لتوفير إمدادات الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية للمستشفيات، ونحذّر من مغبة التهاون في توفير الوقود، والذي يعني الحكم بالموت على جميع المرضى والجرحى في المستشفيات".