انت الأن تتابع خبر ساعات وتتوقف مولدات الكهرباء في مستشفيات غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجه مستشفيات قطاع غزة التي تضم آلاف المرضى والجرحى، تحد خطر بتوقف مولدات الكهرباء نتيجة نفاذ الوقود.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، من توقف مولدات الكهرباء في المستشفيات خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في بيان مقتضب على منصة تليجرام، أمامنا أقل من 48 ساعة لتتوقف كل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

وأضاف القدرة أن الآلية المتبعة لإدخال المساعدات بطيئة ولا يمكن أن تغير الواقع ، مؤكدا أن المنظومة الصحية وصلت إلى مرحلة هي الاسوأ في تاريخها.

هذا وأفادت مصادر فلسطينية محلية في قطاع غزّة انقطاع التيار الكهربائي على مستشفى الأندونيسيّ، وتوقف عملياته الحيويّة، بسبب عدم توفير الوقود اللازم.

وقال القدرة، إنّ "المنظومة الصحيّة وصلت إلى مرحلة هي الأسوأ في تاريخها"، ويأتي توقف المستشفى في الوقت الذي تشن فيه قوات الاحتلال مجازر في مختلف مناطق القطاع.

هذا واعلن مستشار نتنياهو ان "إسرائيل" لن تسمح بدخول الوقود إلى غزة حتى لو أخلي سبيل جميع المحتجزين.