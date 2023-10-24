انت الأن تتابع خبر أمير قطر : لا يجوز تجاهل وقائع الاحتلال وحصار غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، صباح الثلاثاء، رسالة الى دول العالم امام مجلس الشورى القطري، حول ما يجري من جرائم بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقال الشيخ تميم، يكفى ولا يجوز أن تُمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل، مؤكداً على عدم قبول الكيل بمكيالين والتصرف كأن حياة الأطفال لا تحسب اثناء العدوان على قطاع غزة.

واضاف أمير دولة قطر، انه لا يجوز استمرار تجاهل وقائع الاحتلال والحصار والاستيطان.

وتابع : نحن دعاة سلام ونتمسك بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية ولا نقبل الكيل بمكيالين، وما يجري خطير للغاية، بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية.

وقال تميم بن حمد انه لا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره.

ودعا الامير تميم إلى وقفة جادة إقليمية ودولية أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم.