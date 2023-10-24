انت الأن تتابع خبر الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها تكشف تفاصيل العملية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الأسيرة الإسرائيلية يوخفيد ليفشيتز (85 عاما)، التي أطلقت حركة حماس سراحها الإثنين لدواع صحية، تفاصيل عملية أسرها.

وبحسب موقع "واينت"، استذكرت يوخفيد لحظة أسرها قبل حوالي أسبوعين ونصف وقالت: "لقد وضعونا في مدرسة.. لقد حملوني على دراجة نارية جانبا حتى لا أسقط، وكان أحدهم يمسك بي..أنا من الأمام والآخر من الخلف.

وتابعت: اجتازوا السياج الحدودي إلى داخل القطاع، واحتجزوني في البداية "في إحدى البلدات" بعد ذلك لا أعرف إلى أين تم نقلي".

يذكر أن زوج يوخفيد أسر بصورة منفصلة عنها ولا يزال من ضمن الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وفق ما قال موقع "واينت".

وكانت "كتائب القسام" أطقلت الإثنين سراح رهينتين عبر وساطة مصرية قطرية وقالت إن المحتجزتين "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز" أفرج عنهما لدواع إنسانية ومرضية قاهرة.

وأضافت: الاحتلال الإسرائيلي رفض منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما، كما أن العدو لا يزال يهمل ملف أسراه.