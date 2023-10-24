انت الأن تتابع خبر أكثر من 300 شهيد في غزة الليلة الماضية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الثامن عشر، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، الثلاثاء، إن عدد الشهداء الليلة الماضية نتيجة القصف الإسرائيلي تجاوز 300.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم حتى الآن بعمليات استهداف للمواطنين المتواجدين في قطاع غزة، وعمليات قصف للمنازل المأهولة الليلة الماضية.

وتابع محمود بصل: عمليات الاستهداف كانت لأحياء سكنية، الاحتلال قصف الكثير من المنازل، ما يزيد عن 400 غارة إسرائيلية أطلقت على قطاع غزة الليلة الماضية وكان هناك عدد كبير من الشهداء، تجاوز عدد الشهداء في الليلة الماضية 300 شهيد حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن تسلسل الإجرام حتى هذه اللحظة مستمر وما زالت قوات الاحتلال حتى اللحظة تمارس سياسة القتل وسياسة الاغتيالات في حق المواطنين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين لا يزالون في بيوتهم في المناطق الشمالية والاحتلال يستهدفهم.

وبين أن الآلاف لا يزالون تحت الأنقاض في المناطق الشمالية والاحتلال يمنعنا من الدخول لإنقاذهم.

أكد بصل عدم عرض أي جهة مساعدتها أو الإمداد بمعدات تساعد على انتشال الجرحى من تحت الأنقاض.

وتحدث عن الحاجة لمعدات ثقيلة للتعامل مع الكم الهائل من الركام الذي خلفه قصف الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت لوجود أكثر من 1500 نداء استغاثة لانتشال مفقودين من تحت الأنقاض الذين قد يكون بعضهم على قيد الحياة.

ومن ناحية ثانية، قال طبيب بريطاني- فلسطيني يعمل في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، الثلاثاء، إن المستشفى الأكبر في غزة سيصبح مقبرة جماعية إذا نفد الوقود منه.



وأضاف الدكتور غسان أبو ستة: السؤال الحقيقي هو هل سيبقى من المستشفى أي شيء عندما تنقطع الكهرباء؟ وإجابتي هي لا، سيصبح مستشفى الشفاء مقبرة جماعية إذا انقطعت الكهربا.

وأوضح أن هناك حاليا 150 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي، والأطباء غير قادرين على تشغيل غرف العمليات وأجهزة التخدير بسبب النقص.

وأردف قائلا إن المستشفى يضم حاليا نحو 1700 جريح، أي ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية.

ومع انقطاع التيار الكهربائي لفترات أطول وأكثر تكرارا، أكد أبو ستة أن مستشفى الشفاء “عمليا… سيتوقف عن الوجود كمستشفى”.

وقال أبو ستة إن هذا سيؤثر كذلك على وحدات الأمومة وحديثي الولادة، وهي الأكبر في غزة، حيث إن أكثر من 15 حاضنة “ستتوقف عن العمل” بمجرد انقطاع التيار الكهربائي.

هذا وقال مدير قطاع المستشفيات في غزة، إن 8 مستشفيات من أصل 24 في القطاع توقفت عن العمل منذ بدء الحرب الإسرائيلية قبل أسبوعين.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من توقف المستشفيات التي لا تزال تعمل جزئيا بسبب نفاد الوقود.