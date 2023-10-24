انت الأن تتابع خبر غزة تواجه المجازر وماكرون: ما حدث لإسرائيل لن يُنسى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في اطار زيارته االتضامنية للاحتلال الإسرائيلي، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ ، الثلاثاء، في القدس المحتلة.

وخلال اللقاء، قال رئيس إسرائيل: "نريد استعادة جميع الرهائن الموجودين لدى حماس بلا تمييز".

ونوه هرتزوغ إلى أن حزب الله يلعب بالنار، محذراً من أن "لبنان سيدفع الثمن إذا قرر حزب الله الانخراط في الحرب".

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إن فرنسا ستدعم إسرائيل في "حربها ضد الإرهاب"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن ما حدث "لإسرائيل لن يُنسى أبدا". وأضاف بالقول: الهدف الأول الآن هو إطلاق سراح جميع الرهائن دون تمييز.

وسيدعو الرئيس الفرنسي إلى "الحفاظ على حياة السكان المدنيين" في غزة، بينما تشن تل أبيب غارات جوية واسعة هناك ردا على الهجوم بهدف معلن هو تدمير حماس، حسبما ذكر الإليزيه.

وقال الإليزيه إن ماكرون سيدعو خصوصا إلى "هدنة إنسانية" من أجل السماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يخضع لحصار كامل، وخروج الرهائن لدى حماس.

ومن المقرر ان يلتقي ماكرون أيضا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو ورئيس الكيان إسحق هرتسوغ، وزعيمي المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد في القدس المحتلة.

ويدلي ماكرون ونتنياهو بتصريحات صحفية بعد لقائهما في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت العاصمة الفلسطينية القدس