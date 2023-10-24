انت الان تتابع خبر غارات مرعبة على غزة .. والقسام ترد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أنها قصفت مجمع مفتاحيم الإسرائيلي في غلاف غزة بدفعة صاروخية.

وكانت صفارات الإنذار دوت في عدد من مستوطنات غلاف غزة.

هذا وقالت حماس في بيان الثلاثاء، ان الاحتلال يمارس حربا لترميم المعنويات، وينفذ حربا تدميرية بحق غزة وحربا أخرى بحق سكان القطاع بالقتل وقطع الماء ومنع الدواء والغذاء.

وأضافت الحركة أن الاحتلال يمارس حربا نفسية على شعبنا تعبر عن إفلاسه ومحاولة ترميم معنويات مجتمعه وصورة جيشه المهزوزة.

وتابعت أن استمرار منع الاحتلال إدخال أدنى مقومات الحياة إلى غزة جريمة ثانية بحق الإنسانية وانقلاب على القانون الدولي.

وفي مستجدات الجرائم التي يتعرض لها سكان غزة، قصف الطيران الإسرائيلي منزلا بجوار مركز تجاري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عنه عدد من الشهداء والجرحى.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات قرب مستشفى الوفاء في قطاع غزة، نتج عنها اصابات.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مستشفى الأمل في قلب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وسط غارات إسرائيلية مكثفة أوقعت ما لا يقل عن 140 شهيدا الليلة الماضية وفجر الثلاثاء.

هذا قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن هناك حاجة لإيصال الوقود إلى غزة وإلا فإن عملية توصيل المساعدات ومياه الشرب وتشغيل المستشفيات ستتوقف غدا الأربعاء.

من جانبها، طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة الأونروا بإعادة فتح مراكزها الصحية، لتخفيف الضغط عن المستشفيات التي تواجه وضعا كارثيا.

كما دعت شركة كهرباء غزة كل الأطراف إلى العمل الحثيث والعاجل لتشغيل سريع ومستمر للمصادر الكهربائية بالقطاع، وسط تحذيرات من أن انقطاع الكهرباء ستكون له تداعيات خطيرة خاصة على مستشفيات القطاع التي توقف ثلثها عن العمل.