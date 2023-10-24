دخول الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية إلى غزة

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الرياض - روايدا بن عباس - دخلت شاحنات الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وفقا للتلفزيون المصري الذي عرض مشاهد عبور الشاحنات التي تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري.

وتتضمن القافلة 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، على أن تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توزيعها.

وشهد معبر رفح الاثنين، دخول الدفعة الثالثة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح المصري، بينما عبرت الدفعة الثانية الأحد والدفعة الأولى السبت.

وبدأت شاحنات المساعدات، صباح السبت، بالعبور من معبر رفح إلى قطاع غزة، حيث دخلت هناك الدفعة الأولى وهي قافلة مكونة من 20 شاحنة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة تمت تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية -أمريكية -مصرية.