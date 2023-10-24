انت الان تتابع خبر الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها: عناصر حماس عاملونا بلطف والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الأسيرة الإسرائيلية يوخفد ليفشيتز البالغة من العمر 85، خلال مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء، بعد الافراج عنها من قبل كتائب القسام، الطريقة التي تعاملت بها حماس مع الأسرى.

واكدت ليفشيتز ان حماس عاملتهم بلطف ولبت جميع احتياجاتهم، وخضعت لفحص طبي أثناء احتجاز حماس لها.

وأشارت ان عناصر حماس كانوا ودودين يشاركوهم الطعام والشراب، وان المكان التي كانت محتجزة فيه تعرض لقصف إسرائيلي.

يذكر ان كتائب القسام، قد اعلنت مساء الاثنين، الإفراج عن محتجزتين اثنتين لدواع إنسانية ومرضية قاهرة عبر وساطة مصرية قطرية، بعد رفض إسرائيلي سابق تسلمهما، وفق بيان الكتائب.



وقال أبو عبيدة الناطق العسكري للكتائب وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن إطلاق سراح المحتجزتَين نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز.



وأوضح أبو عبيدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت منذ يوم الجمعة الماضي قبول تسلمهما.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو للحظة إطلاق سراح المحتجزين "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز" وفيها تظهر إحدى الأسيرتين وهي تقول لمندوب الصليب الأحمر: "انتظر"، لتقوم بعدها بمصافحة عناصر القسام.