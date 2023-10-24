انت الأن تتابع خبر نتنياهو وماكرون يتحدثان عن الحضارة والإنسانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحافيا الثلاثاء، جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في"تل أبيب" الذي يزور الاحتلال لتاكيد تضامنه ودعمه له.

وقال نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي، إن حماس لا تهدد إسرائيل فقط بل المنطقة وأوروبا والعالم، معتبرا ان الحركة "ارتكبت جريمة حرب مزدوجة باختطاف مدنيين واتخاذ سكان غزة دروعا"، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو: " نسعى لإنهاء الحرب سريعا لكنها ستكون طويلة"، مضيفاً بالقول: "يجب هزيمة حماس الآن وإلا سيخسر الجميع".

من جهته، أعلن ماكرون تضامنه مع الاحتلال بالقول: "فرنسا تتضامن مع إسرائيل في هذه المعركة"، مؤكدا ان أولوية فرنسا وكل الدول الديمقراطية هي الانتصار على "الإرهاب"، دون الخروج عن حدود القانون الإنساني الدولي".

واقترح ماكرون بناء تحالف إقليمي ودولي لمواجهة "المجموعات التي تهددنا"، داعيا إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات إلى غزة، كما أضاف بالقول: "لا أريد تصعيد الصراع في غزة واتساعه لجبهات أخرى في المنطقة".

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، الثلاثاء، بنظيره الفرنسي في تل أبيب. وخلال اللقاء، قال رئيس إسرائيل إن حماس شنت أبشع هجوم في القرن الـ 21، مضيفاً بالقول: "نريد استعادة جميع الرهائن الموجودين لدى حماس بلا تمييز".



ورغم الحديث عن الإنسانية والحضارة خلال المؤتمر، الا ان معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة والأطفال الذي يتعرضون لمجازر غير مسبوقة خلال عدوان الاحتلال على القطاع، غاب تماما ولم يتم ذكره.