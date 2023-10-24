انت الأن تتابع خبر وزير إسرائيلي:نحن الجيش الأكثر أخلاقية ورأفة في العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "قوات بلاده لا تزال تتصرف بطريقة إنسانية أكثر مما ينبغي، ولو كان الجيش الأمريكي في مكانها، كان سيمحو غزة من على وجه الأرض منذ زمن طويل".



ووفقا للوزير، لا تزال إسرائيل غير مهتمة بتنظيم حصار غذائي على غزة، وتحث سلطات بلاده المدنيين على التوجه إلى جنوب القطاع الفلسطيني، حيث يزعم الوزير الإسرائيلي، أنهم سيحصلون على الماء والغذاء والدواء.



وأضاف الوزير: "أؤكد مرة أخرى: نحن شعب إنساني. نحن الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. هناك العديد من الدول التي كانت ستمحو الدولة المجاورة بعد مثل هذه الأحداث. لو وقع مثل هذا الهجوم من جانب المكسيك على تكساس في الولايات المتحدة، كانت هذه الأخيرة ستمحو المكسيك من على وجه الأرض".