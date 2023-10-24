انت الأن تتابع خبر الصحة:مقتل 5300 فلسطيني وإصابة 18 ألفا منذ بدء قصف غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل 5300 فلسطيني وإصابة 18000 آخرين منذ بدء الحرب في قطاع غزة.



يأتي ذلك، بينما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قصف 400 هدف في قطاع غزة هذه الليلة، معلنا تصفية 3 قادة من حركة حماس.



وكانت الأمم المتحدة أعلنت مساء الاثنين أن 6 من موظفي الأونروا "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، قتلوا في قطاع غزة خلال 24 ساعة.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" في بيان إن الحصيلة الإجمالية للقتلى في صفوف الأونروا منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 35 قتيلا.