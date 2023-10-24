انت الأن تتابع خبر الصحة:انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت (47) مجزرة بحق عائلات فلسطينية في الساعات الماضية راح ضحيتها (704) شهداء، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى (5791) شهيدا، منهم (2360) طفلا و(1292) امرأة.



وأعلنت وزارة الصحة الانهيار التام للمنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة، مشيرة إلى أن بقاء أبوابها مفتوحة لا يعني أنها تقدم الخدمة للمتدفقين عليها.



وأشارت الوزارة إلى خروج (12) مستشفى و(32) مركزا صحيا عن الخدمة، معبّرة عن خشيتها من توقف المزيد بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.