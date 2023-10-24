انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال:حماس لا تجعلنا ننام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن هناك انخفاضا في عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، معتبرا أن حركة حماس تحاول بذلك أن "تجعلنا ننام".



وتابع المتحدث دانييل هاغاري في بيان لوسائل الإعلام أن "مقاتلينا مستعدون في الميدان، جاهزون ومصممون".



وأضاف: "أمامنا أسابيع طويلة من القتال، وسوف نتحرك في التوقيت العملي الصحيح. إننا نرى انخفاضا في إطلاق الصواريخ من غزة، ولكن يجب ألا نظهر الرضا عن النفس. وهذا خيار من العدو في محاولة لتنويمنا".



وتابع أن "تركيز نيراننا منصب على مسرح الإرهاب في قلب مدينة غزة وأحياء المنطقة الشمالية من القطاع".



وجدد هاغاري دعوة الجيش الإسرائيلي لسكان شمال قطاع غزة، بالتوجه جنوبا وقال: "من أجل سلامتكم الشخصية، تحركوا جنوبا. نحن نبني جهدا إنسانيا هناك من شأنه أن يسمح بتوافر الظروف."



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الثلاثاء، قصف 400 هدف في قطاع غزة هذه الليلة، معلنا تصفية 3 قادة من حركة حماس.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5300 فلسطيني وإصابة 18000 آخرين منذ بدء الحرب في قطاع غزة.