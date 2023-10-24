انت الأن تتابع خبر طبيب بريطاني:مستشفى الشفاء سيصبح مقبرة جماعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر الطبيب البريطاني- الفلسطيني غسان أبو ستة، الذي يعمل في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، من أن المستشفى الأكبر في غزة سيصبح "مقبرة جماعية" إذا نفد الوقود منه.



وقال أبو ستة في حديث لشبكة CNN: "السؤال الحقيقي هو: هل سيبقى من المستشفى أي شيء عندما تنقطع الكهرباء؟ وإجابتي هي لا، سيصبح مستشفى الشفاء مقبرة جماعية إذا انقطعت الكهرباء".



وأوضح أن "هناك حاليا 150 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي، والأطباء غير قادرين على تشغيل غرف العمليات وأجهزة التخدير بسبب النقص"، مشيرا إلى أن المستشفى يضم حاليا "نحو 1700 جريح، أي ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية".



ومع انقطاع التيار الكهربائي لفترات أطول وأكثر تكرارا، أكد أبو ستة أن مستشفى الشفاء "عمليا... سيتوقف عن الوجود كمستشفى".



وقال إن هذا سيؤثر كذلك على وحدات الأمومة وحديثي الولادة، وهي الأكبر في غزة، حيث إن أكثر من 15 حاضنة "ستتوقف عن العمل" بمجرد انقطاع التيار الكهربائي.

ومن جهتها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن ما لا يقل عن 130 من الأطفال الخدج الموجودين في مستشفيات غزة معرضون لخطر الموت بسبب نقص الوقود في القطاع الخاضع لـ"حصار كامل".

وأفادت كل من المنظمات الدولية والسلطات المحلية في الساعات الأخيرة أن الأطفال حديثي الولادة قد يموتون إذا لم تحصل المستشفيات على الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.