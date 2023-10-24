انت الأن تتابع خبر طائرات الاحتلال تنثر منشورات في سماء غزة .. صورة وتفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منشورات في قطاع غزة، تدعو فيها الفلسطينيين إلى إرسال معلومات عن الأسرى لدى حركة حماس، مقابل الحصول على مكافأة مالية.



وكتب على المنشورات باللغة العربية الركيكة، "إذا كنت تريد مستقبلا جيدا لأطفالك فافعل الخير وأرسل لنا معلومات ثابتة ومفيدة تخص المخطوفين في منطقتك. ويعدكم الجيش بأنه سيبذل جهده كي يحافظ على أمنكم وسلامة بيوتكم وكذلك مكافأة مالية. نضمن لك السرية التامة".



وكانت "كتائب القسام" أطلقت أمس سراح أسيرتين عبر وساطة مصرية قطرية وقالت إن المحتجزتين "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز" أفرج عنهما لدواع إنسانية ومرضية قاهرة.



وأضافت أن إسرائيل "رفضت منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما، كما أن العدو لا يزال يهمل ملف أسراه".



وقالت يوخفد ليفشيتز في مقابلة تلفزيونية مباشرة إن عناصر حماس عاملونا بطريقة جيدة ولطف وأحضروا لنا أدوية وكل احتياجاتنا، محملة الحكمة الإسرائيلية مسؤولية ما حدث وقالت: إن نقص كفاءة الجيش والشاباك أضر بنا كثيرا.. لقد كنا كبش فداء للحكومة الإسرائيلية.