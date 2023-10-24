انت الأن تتابع خبر غارة إسرائيلية بثلاثة صواريخ على تلال كفرشوبا جنوب لبنان .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة بثلاثة صواريخ على تلال كفرشوبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.



وقالت وسائل إعلام عبرية إنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع استيطاني بالقرب من كيبوتس منارة في الجليل الأعلى عند الحدود اللبنانية، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.



وكان جيش الاحتلال أعلن في بيان، أن "طائرة تابعة له قامت بتصفية إرهابي في الأراضي اللبنانية بالقرب من منطقة البرام حاول إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".