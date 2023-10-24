انت الأن تتابع خبر غوتيريش:هجمات حماس لم تحدث من فراغ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى "وقف إطلاق نار إنساني فورا" في غزة.



وقال غوتيريش إنه لا يمكن أن نغفل عن الأساس الواقعي للسلام والاستقرار وهو الحل القائم على وجود دولتين.



وأضاف أنه من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، مؤكدا أن الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في 7 أكتوبر لا تبرر القتل الجماعي الذي تشهده غزة.



وشدد أيضا على أنه لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي.



وتابع أن سكان غزة بحاجة إلى تقديم المساعدات بشكل مستمر بما يتوافق مع الاحتياجات الهائلة، ويجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون أي قيود.



وقال إنه يتعين على الجميع أن يقف في مواجهة معاداة السامية وكراهية الإسلام.



وأشار الأمين العام للأمم المتحدة الى أن ما لا يقل عن 35 من موظفي الأمم المتحدة لقوا مصرعهم جراء القصف الذي يتعرض له قطاع غزة.



وينسلاند: الغارات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عدد هائل من الفلسطينيين غالبيتهم مدنيون

وقال تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل عدد هائل من الفلسطينيين غالبيتهم من المدنيين.



وأكد وينسلاند أن النزاع المستمر بلا حل وتواصل الاحتلال يؤثر على كل فلسطيني وإسرائيلي، مضيفا أن خطر حدوث مزيد من تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يزال كبيرا.



وأشار إلى أن العنف في الضفة الغربية زاد بشكل لافت منذ بداية الحرب، مضيفا أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودا هائلة على حرية التنقل في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.



وفلت إلى أن ما نشهده غير مسبوق ويهدد بالتوسع وقد يكون له أثر طويل المدى.