انت الأن تتابع خبر غضب في فرنسا بعد دعوة ماكرون لمحاربة حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقد منسق كتلة اليسار في البرلمان الفرنسي، مانويل بونبار، كلمة الرئيس إيمانويل ماكرون في إسرائيل حول اقتراح مشاركة بلاده ضمن التحالف الدولي ضد "داعش" وضد "حماس" أيضا.



وقال بونبار: "اليوم، يقترح ماكرون أن تخوض فرنسا حربا ضد حماس. ماذا يعني هذا ؟ قصف فرنسي على غزة؟ جنود فرنسيون يعملون على الأرض؟ ومتى ؟

لا إنه ارتجال خطير".



وأضاف أنه على عكس ما صرح به ماكرون فإنه يجب على فرنسا أن تحمل صوت السلام.



وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي من إسرائيل: "نحن أيضا مثلكم عانينا من الإرهاب، انتم لستم وحدكم لذا أقول لكم إن فرنسا مستعده بأن يشارك التحالف الدولي ضد داعش والذي ننشط في إطاره في العراق وسوريا، يمكنه المشاركة بمكافحة حماس أيضا، سأتحدث مع حلفائنا كما تحدثنا اليوم لبناء تحالف إقليمي وعالمي لمكافحة الإرهاب الذي يهددنا جميعا."



كذلك دعا الرئيس الفرنسي "حزب الله وإيران والحوثيين في اليمن إلى عدم المجازفة على نحو متهور بفتح جبهات جديدة".