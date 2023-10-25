انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقتحم جنين .. وتفجير عبوة واشتباكات .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، شمال الضفة الغربيّة، وقالت مصادر محليّة فلسطينيّة إنّ "اشتباكاتٍ مسلحة مع قوات الاحتلال تدور في هذه الأثناء التي يقتحم فيها بلدة برقين وحي الهدف بالمدينة".

كما أضافت استهداف قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام بلدة برقين. ويستمر جيش الاحتلال كلّ ليلة في اقتحام أغلب المدن الفلسطينيّة واعتقال عدد كبير من المواطنين.

وأفادت مصادر محليّة فلسطينيّة إصابة شاب بالرصاص الحيّ خلال تصدي الشبان لاقتحام برقين، وتمكُن الاحتلال من اعتقال الأسيرين المحررين عطا الجبالي ومحمود قصراوي من برقين وواد برقين غرب جنين.

وقالت كتيبة جنين في سرايا القدس عبر بيانٍ مقتضب: "تمكن عدد من مجموعاتنا على نقاط الاشتباك على محور الهدف باستهداف قوات الاحتلال وخوض اشتباكات عنيفة وتحقيق إصابات مباشرة"