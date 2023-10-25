انت الأن تتابع خبر الكويت تطالب بمنع استخدام التجويع كسلاح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي، ممثلاً بلجنة الأمن الغذائي العالمي، الثلاثاء، بمنع استخدام التجويع كسلاح عسكري وسياسي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وضمان إعمال حقهم المكفول في الغذاء من خلال إيصال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في مداخلة مندوب دولة الكويت الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، المهندس يوسف جحيل، أمس الثلاثاء، أمام اجتماع اللجنة التابعة للأمم المتحدة السنوي المنعقد بمقر (فاو) أثناء مناقشة "حالة الأمن الغذائي في العالم"، الذي جرى خلالها التطرق إلى حالة الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال على سكان قطاع غزة، بحسب وكالة "كونا".

وقال جحيل، "إن الكويت تناشد الدول الأعضاء في لجنة الأمن الغذائي العالمي التمسك بالحق في الغذاء للجميع ودون تمييز وفق ميثاق منظمة الأغذية والزراعة والأمم المتحدة، كما تشدد على ضرورة عدم استخدامه كسلاح لتجويع الشعب الفلسطيني".