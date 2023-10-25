انت الأن تتابع خبر إصابة 24 جنديًا أميركيًا في 13 هجومًا بالعراق وسوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت القيادة المركزية الوسطى الأميركية إنّ "نحو 24 عسكريًا أميركيًا أصيبوا الأسبوع الماضي في هجمات بطائرات مسيرة على قواعد أميركية في العراق وسوريا".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أكدت الهجمات، وقالت "إن.بي.سي نيوز" إنّ الإصابات طفيفة.



وفي التّفاصيل: "أصيبَ 20 فردًا من الجيش الأميركي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري حين استهدفت مسيرتان قاعدة التنف في شمال سوريا وفي اليوم ذاته، أصيب أربعة عسكريين أميركيين آخرين بجراح طفيفة في هجومين منفصلتين بمسيرات على قوات أميركية وقوات تابعة للتحالف الدولي في قاعدة عين الأسد غرب العراق".

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع الأميركية إن "قواتها تعرضت لزهاء 13 هجومًا في العراق وسوريا، الأسبوع الماضي، وقال المتحدث باسم البنتاغون، البريغادير جنرال باتريك رايدر، إن "10 هجمات استهدفت القوات في العراق و3 هجمات استهدفتها في سوريا".

وقال تقرير لرويترز، في وقت سابق (الثلاثاء)، "إنّ الجيش الأميركي يتخذ مجموعة إجراءات جديدة لحماية القوات المنتشرة في الشرق الأوسط في غمرة تصاعد هجمات تشنها جماعات يشتبه أنها مدعومة من إيران".