انت الأن تتابع خبر مجازر الاحتلال تتواصل .. مستجدات الأحداث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 5 فلسطينيين في عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، في الضفة الغربية، برصاص وصواريخ الاحتلال، بينهم 3 شهداء في جنين وشهيد في قلقيلية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية، وفتشت عددا من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمعدني.

كما أفادت الصحة الفلسطينية بوصول شهيد من قلنديا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، مصابا برصاص إسرائيلي.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في الضفة الغربية ارتفع إلى 103 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونقلت رويترز عن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة بطائرة مسيرة في جنين بالضفة الغربية خلال اشتباكات مع "مسلحين فلسطينيين"، واستهدفت القوات الإسرائيلية بالصواريخ أطراف المخيم.

فيما قالت كتائب القسام في جنين إنها فجرت عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال التي تحاول اقتحام مخيم جنين، وأوقعت إصابات في صفوف جنوده.

وشنت القوات الاسرائيلية حملة مداهمات لمنازل عدد من قادة حركة حماس قرب جنين بالضفة الغربية، كما اقتحمت بلدة دورا في الخليل بالضفة، واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين.

ومن جهتها، قالت كتيبة جنين إنها تواصل استهداف قوات وآليات الاحتلال التي اقتحمت منطقة الهدف ووادي برقين في جنين.

وعلى جانب آخر، دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في شارع الجلاء بمدينة غزة.

واستشهد 16 مواطنا إثر غارات إسرائيلية على مناطق جباليا وتل الهواء ومخيم النصيرات وخانيونس جنوبي القطاع المحاصر.

واستشهد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في تل الهوى بغزة، كما قصف الاحتلال منزلا في شارع يافا شرقي مدينة غزة.

وتم انتشال 10 شهداء وعدد من الجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مدينة غزة.

وأعلنت "اليونيسف" أن نحو 2400 طفل في غزة استشهدوا بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة خلال الأيام الـ18 الماضية، فيما أصيب ما يزيد عن 5300 بجروح، أي ما يعادل ارتقاء أو إصابة أكثر من 400 طفل يوميا.



وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قالت المديرة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، إن "قتل وتشويه الأطفال واختطافهم، والهجمات على المستشفيات والمدارس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال".

من ناحية ثانية، انطلقت رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع ومدن إسرائيلية، وقد دوت صفارات الإنذار الإنذار في عسقلان وزيكيم.

ووأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف حشود عسكرية إسرائيلية في موقع صوفا ومجمع أشكول بدفعات صاروخية.

أما في سوريا، استشهد ثمانية عسكريين سوريين وأصيب سبعة آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف فجر الاربعاء عدة نقاط بريف درعا.

وذكر مصدر عسكري: "حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناُ جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاٌ عدداً من نقاطنا العسكرية في ريف درعا”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى ارتقاء ثمانية شهداء عسكريين وإصابة سبعة آخرين بجروح، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.