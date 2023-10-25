انت الأن تتابع خبر أول ظهور لنصر الله منذ بدء طوفان الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول ظهور إعلامي له منذ بدء عملية طوفان الأقصى 7 تشرين الأول، التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الأمين العام ‏لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وصالح العاروري نائب رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس لبحث تطورات الوضع في غزة.

وجاء في بيان صادر عن الإعلام الحربي لحزب الله: "استقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأمين العام ‏لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأستاذ زياد نخالة ونائب رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، حيث جرى ‏استعراض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى ‏وما تلاها من تطورات على كل صعيد، وكذلك المواجهات القائمة عند ‏الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وجرى تقييم للمواقف المتخذة دوليًا ‏وإقليميًا وما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة ‏الحساسة لتحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين ووقف العدوان ‏الغادر والوحشي على شعبنا المظلوم والصامد في غزة وفي الضفة ‏الغربية وتمّ الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة الدائمة للتطورات ‏بشكل يومي ودائم".

وفي وقت سابق كشف مسؤول في "حزب الله" سبب عدم إطلالة أمينه العام حسن نصر الله، على الإعلام لمخاطبة الرأي العام"، مؤكدا أن ذلك جزء من إدارته لهذه المعركة.

هذا ونعى حزب الله اللبناني مقاتلين اثنين استشهدا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وذلك يرفع عدد مقاتلي حزب الله الذي استشهدوا في الساعات الـ24 الماضية إلى 11، ونحو 40 منذ اندلاع الاشتباكات.