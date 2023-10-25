انت الأن تتابع خبر كتائب القسام تصدر الأوامر والصحافة العبرية تفقد صوابها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعترفت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، إن قيادة كتائب القسام العليا في قطاع غزة لا تزال تدير المعركة العسكرية و تصدر الأوامر للرتب الميدانية.

واكدت الصحيفة ان هذا واضح من خلال سير المعركة.

هذا وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية من قطاع غزة.

ووجهت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه مواقع ومدن إسرائيلية.

كما أعلنت القسام، أن قوة بحرية من مقاتليها تمكنت من التسلل إلى شواطئ زيكيم جنوب عسقلان والاشتباك مع قوات الاحتلال، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عددا من المتسللين.

وقالت كتائب القسام إن قوة من "الضفادع البشرية" تمكنت من التسلل بحرا والإبرار على شواطئ زيكيم جنوب عسقلان المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، صباح الأربعاء، إن الهجوم الذي نتج عن التسلل عند شاطئ زيكيم أمس هو الأهم منذ "السبت الاسود".

من ناحية ثانية، أعربت الخارجية الإسرائيلية عن غضبها من حديث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مجلس الأمن، ووصفته بأنه مثير للغضب والدهشة ووصمة عار عليه وعلى الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية إن كلمات غوتيريش تعكس موقفا متحيزا ومشوها تجاه إسرائيل وتبرر ما أسمته "الإرهاب البشع" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وطالبت تل أبيب غوتيريش بالتراجع عن كلماته والاعتذار بعد أن ألحق الأذى بملايين الإسرائيليين، على حد زعمهم.

وقد دعا غوتيريش الثلاثاء، إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، وقال إن هجمات المقاومة الفلسطينية لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة.

على صعيد آخر، أكدت مصادر طبية في قطاع غزة المحاصر، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الحالي، إلى أكثر من 6000 شهيد فلسطيني وأكثر من 18 ألف فلسطيني.

حيث استشهد أكثر من 100 فلسطيني ليلة الثلاثاء على الأربعاء، في عدة مناطق من القطاع نتيجة الغارات الإسرائيلية التي طالت كافة المناطق في قطاع غزة، منها قصف مخبز جرى استهدافه في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، وهو الوحيد الذي يعمل في هذا المخيم بالتالي استهدافه يعني عدم قدرة المواطنين على الحصول على رغيف خبز.

وقصفت طائرات الاحتلال بعشرات الصواريخ بما يشبه الحزام الناري الطريق الرئيس شرق مدينة غزة، وتحديدا شرق حيي الزيتون والشجاعية.

كما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن نحو 600 ألف نازح يقيمون في 150 منشأة تابعة للوكالة في قطاع غزة، مؤكدة إن الملاجئ في غزة تستوعب 4 أضعاف طاقتها، وأن العديد من الأشخاص ينامون في الشوارع.

وتشير أحدث حصيلة نشرتها السلطات في غزة إلى أن عدد النازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، وصل إلى 1.4 مليون نازح.