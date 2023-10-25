انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 6055 شهيداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، إلى أن عدد شهداء غزة ارتفع إلى 6055 شهيدا، والمصابين 14143 جريحا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

كما ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 22 نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد الصحفي في شبكة الأقصى سائد الحلبي إثر قصف طائرات الاحتلال منزله في مخيم جباليا شمالي القطاع.

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تصنيف المنطقة الواقعة على بعد كيلومتر من السياج الحدودي على حدود غزة "منطقة قتال".

يأتي تصريح المتحدث العسكري بينما يتحدث الساسة وقادة الجيش الإسرائيلي عن عملية برية قادمة في غزة.

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي بالدوحة، ان الإفراج عن الرهائن أثبت الدور القطري الذي يمكن البناء عليه وجهودنا مستمرة.

وقال: نعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق نار إنساني في غزة، ونطالب بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار للسماح بإخراج الأسرى من القطاع.

وتابع الأنصاري، متفائلون ونثمن موقف الأمين العام للأمم المتحدة ودعوته لوقف العنف، مؤكدا ان هناك محاولات من قبل بعض الأطراف لإفساد جهود الوساطة وكيل الاتهامات لنا، ونعمل مع الشركاء في المنطقة وخارجها من أجل وقف التصعيد واحتواء الصراع.