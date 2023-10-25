انت الأن تتابع خبر أبرز ما جاء في خطاب أردوغان بشأن قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة بالبرلمان الأربعاء، ان إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أكثر الهجمات وحشية في التاريخ، ومعظم القتلى من الأطفال.

وأشار ان حماس ليست منظمة إرهابية؛ بل هي حركة تحرر تنقذ أرضها وشعبها، وعلى كل الأطراف أن تسحب إصبعها عن الزناد، وتعلن وقف إطلاق النار بشكل عاجل.

وأكد الرئيس التركه انه يجب إنشاء ممر إنساني عاجل لإدخال المساعدات لقطاع غزة دون عوائق.

وتابع قائلا: كان لدينا حسن نية تجاه إسرائيل، لكنهم أساؤوا حسن نيتنا، وألغيت زيارتي لإسرائيل، فلا يمكن لإسرائيل الاستمرار بهذه الطريقة، حتى وإن وقفت الولايات المتحدة والغرب إلى جانبها.

وقال، تحرك الدول الإسلامية بشكل موحد سيسهل المجال أمام الوصول إلى السلام ووقف إطلاق النار، وسوف نستمر في العمل لعقد مؤتمر سلام فلسطيني إسرائيلي بحضور جميع الدول الفاعلة في المنطقة.

تركيا اقترحت أن تكون دولة ضامنة ونحن جاهزون لأن نكون ضامنا للطرف الفلسطيني، ويجب ألا نسلم أمن العالم لمصالح الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفقا لأردوغان.

وختم قائلا، النظام العالمي يرفض الحديث عن مقتل الأطفال والنساء في غزة والشعوب لن تحترم من يقف موقف العاجز.