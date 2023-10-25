تشكيل هيئة تحرير جديدة للمجلة الثقافية في الجامعة الأردنية

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رياض - احمد صلاح - قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تشكيل هيئة تحرير جديدة للمجلة الثقافية التي تصدر عن الجامعة الأردنيّة، برئاسة الدكتور محمد شاهين، وعضوية كل من: الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا سابقا الدكتور ضياء الدين عرفة، ونائب رئيس الجامعة الأسبق الدكتور أحمد مجدوبة، و الدكتور محمود جرن من كلية اللغات الأجنبية، والدكتور جهاد العامري من كلية الفنون والتصميم.



والمجلة الثقافية، التي تصدر منذ نحو 40 عامًا إذ تأسست عام 1983، تهدف إلى التعبير عن الصورة الثقافية في الجامعة، وتنشيط الحركة الفكرية فيها، ورفد الحياة الثقافية في الأردن والعالم الناطق بالعربيّة، وذلك بنشرها جملة طويلة من المقالات والتحقيقات العلمية والثقافية والنقدية التي تعمّقت في مواضيع أدبية وثقافية وحضاريّة، واحتكامها إلى معايير عالية تتأكّد من قدرة منشوراتها على تنمية النقد البنّاء والحوار الخلّاق، مستقطبةً المهتمين بالشأن الثقافي والفكري رغبةً في تحقيق تفاعل إيجابي مديد الأثر، وسعيًا إلى خلق حراك ثقافي يليق باسم الجامعة الأردنية منارة للفكر والثقافة.