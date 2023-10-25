انت الأن تتابع خبر صاروخ اسرائيلي يستهدف مطار حلب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر في مطار حلب: إن صاروخا اسرائيليا استهدف المهبط الذي تم استهدافه في مرات سابقة ما أدى لخروجه عن الخدمة ولا وجود لخسائر بشرية.



وقال مصدر عسكري سوري إنه "حوالي الساعة 13:25 هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى لحدوث أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة".



وكان مصدر عسكري سوري قال الأحد الفائت، إن القوات الإسرائيلية نفذت بالتزامن "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ" مستهدفة مطاري دمشق وحلب ما أدى إلى مقتل مدني وخروجهما من الخدمة.



وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت الأربعاء، مقتل 8 عسكريين وجرح آخرين بعدوان جوي إسرائيلي فجرا على إحدى نقاط الجيش السوري بريف درعا.



وقال مصدر عسكري سوري لوكالة "سانا" إنه "حوالي الساعة الأولى و45 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من نقاطنا العسكرية في ريف درعا ما أدى إلى ارتقاء ثمانية شهداء عسكريين وإصابة سبعة آخرين بجروح إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية".