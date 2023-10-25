انت الأن تتابع خبر رسالة من البرادعي لملوك ورؤساء العرب لمواجهة إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، ملوك ورؤساء العرب لاتخاذ موقف حازم لمواجهة إسرائيل التي تعمل على إبادة سكان غزة بشكل جماعي.



وقال في رسالة له عبر موقع "إكس": "رسالة للملوك والرؤساء العرب العالم أجمع يعلم أن أهل غزة من المدنيين يتعرضون حاليا لما يشبه إبادة جماعية وغيرها من جرائم الحرب (راجع بيان سكرتير عام الأمم المتحدة امس فى مجلس الامن)".



وتابع: "كل من لديه ضمير حي يتألم شديد الألم وهو يرى العقاب الجماعى ضد اهل غزة اعتقد ان الجميع في منطقتنا بدون استثناء يرى آن من الواجب الاخلاقي والإنساني قبل السياسي ان يكون هناك رد فعل منكم لما يحدث لانقاذ مايمكن انقاذه، والا نقف موقف المتفرج هناك الكثير من الاجراءات التى يمكنكم اتخاذها على الصعيد السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري مع إسرائيل ومؤيدي سياساتها لا يصح أن يكون العجز خيارًا…".



وقال البرادعي في تدوينة أخرى: "إسرائيل تهاجم سكرتير عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش بضراوة وتطالبه بالاستقالة بعد بيانه اليوم فى مجلس الأمن".



وكانت الخارجية الإسرائيلية ومندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، قد شنا هجوما شرسا على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على خلفية تصريحاته بشأن غزة.



واعتبرت الخارجية الإسرائيلية في بيان، اليوم الأربعاء، أن حديث غوتيريش في مجلس الأمن مثير للغضب والدهشة ووصمة عار عليه وعلى الأمم المتحدة.



وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن "كلمات غوتيريش تعكس موقفا متحيزا ومشوها تجاه إسرائيل وتبرر الإرهاب البشع في 7 أكتوبر"، داعية غوتيريش إلى التراجع عن كلماته والاعتذار بعد أن ألحق الأذى بملايين الإسرائيليين.



ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين غوتيريش للاستقالة من منصبه، معتبرا أنه ليس أهلا لقيادة المنظمة الدولية.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال أمس في جلسة لمجلس الأمن، إن هجمات حماس لم تأت من فراغ في ظل معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي الخانق، ولا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي.



