انت الأن تتابع خبر ماكرون يقدم وعدا للسيسي بشأن غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بإرسال سفينة لعلاج الجرحى والمصابين في قطاع غزة.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماركون على عدم اتساع الأزمة في قطاع غزة لتشمل مناطق أخرى أو عناصر أخرى، مع احتواء التطورات في القطاع.



وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم بقصر الاتحادية، أنه يجب النظر بخطورة شديدة من اتساع دائرة العنف من أن يشمل أطرافا أخرى من الإقليم أو المنطقة، مشددا على ضرورة التحرك ومنع المزيد من التدهور، فضلا عن احتواء الموقف في غزة.



وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تفهم الرئيس الفرنسي أن عملية الهجرة من القطاع أمر شديد الخطورة لن تسمح به مصر وخطر على القضية في حد ذاتها، وتم التوافق على حل الدولتين.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية إتاحة الفرصة والوقت في إننا نعمل على إطلاق المزيد من الرهائن والأسرى الموجودين في قطاع غزة من أجل تهدئة الموقف بقدر ما أمكن.



وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي: هناك توافق في إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، لذلك وعد الرئيس الفرنسي بإرسال سفينة أدوية الى غزة.



وتابع: خروج الفلسطينيين من أرضهم ليس الحل، حل الدولتين لم ينجح في ظل وجود الفلسطينيين في أراضيهم، فكيف سينجح في حالة خروجهم؟.



من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إننا "نعيش فترة مظلمة والمهم أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف التصعيد".



وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه "علينا فعل ما في وسعنا لتفادي توسع التصعيد الحالي"، موضحًا "سنرسل مساعدات إنسانية لمصر من أجل متضرري غزة ".



وتابع: "نسعى لمبادرة سلام وأمن لتفادي التصعيد في المنطقة، وفرنسا ترفض ازدواجية المعايير وتعمل وفق القانون الدولي وكل الضحايا يستحقون التعاطف".