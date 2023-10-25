انت الأن تتابع خبر بلينكن يطلب من رئيس وزراء قطر أمرا بخصوص قناة الجزيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقل موقع Axios عن مصادر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من رئيس وزراء قطر التأثير على قناة "الجزيرة" لتخفف من حدة خطابها حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



ووفقا للموقع، طلب الوزير الأمريكي "خفض ضجة تقارير الجزيرة لأنها مليئة بالتحريض ضد إسرائيل".



وفي تعليقها على الخبر، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "وبعد هذا سيقول بلينكن إن الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، لا يمكنه العمل لدى وكالات المخابرات الأمريكية لأن ذلك محظور بموجب القانون الأمريكي؟. الرقابة على الإعلام كذلك محظورة بموجب القانون، لكن هذا لا يمنع بلينكن كما نرى".



وأضافت: "أتساءل هل سيلجأ بلينكن إلى الرئيس الأمريكي بطلب التأثير على شبكة سي إن إن لكي تخفض حدة التقارير حول أوكرانيا على سبيل المثال؟".



ويشار إلى أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، كان قد أعلن في مارس الماضي عن اعتقال مراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.