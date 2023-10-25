انت الأن تتابع خبر شهداء وجرحى جراء سلسلة غارات عنيفة على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على عمارات سكنية ومنازل للفلسطينيين في مدينة غزة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان،الأربعاء، سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في استهداف طائرات الاحتلال لعدد من الأبراج والمباني في منطقة الجلاء بمدينة غزة.

واستشهد أيضا عدد كبير من المواطنين جراء استهداف المنازل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

من جانب آخر، قالت الداخلية إن 4 فلسطينيين استشهدوا في استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي القطاع.