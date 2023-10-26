رياض منصور: هل لون بشرتنا سبب عدم تعاطفكم معنا

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رياض - احمد صلاح - قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، ان ما يجري في غزة جرائم وحشية وهمجية ويجب أن تتوقف.

وأشار إلى ان نحو 3 آلاف طفل قتلوا في القصف على غزة خلال الأيام القليلة الماضية، و1700 امرأة قتلن في القصف الإسرائيلي على غزة، و1600 فلسطيني لا يزالون تحت الأنقاض في غزة بينهم 900 طفل ولا نعرف مصيرهم.

وتابع منصور قائلا، ان ما يجري في قطاع غزة جرائم وحشية وهمجية ويجب أن تتوقف.

وقال ان موظفي الأمم المتحدة والأطباء في قطاع غزة يدفعون ثمنا باهظا لعملهم، والمشافي في غزة تحولت إلى ثلاجات لحفظ الموتى الذين يسقطون في القصف الإسرائيلي.

وقال لا نجد التعاطف الكافي من العالم رغم ان الف فلسطيني يقتلون يوميا في غزة، هل السبب لون بشرتنا ام جنسيتنا أم شيء آخر؟.