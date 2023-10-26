انت الأن تتابع خبر فيديو .. عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تظاهر عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بالمساهمة في إعادتهم من غزة.

وحمل المشاركون بالتظاهرة، صور الاسرى وارتدوا قمصان تحمل صورهم، بهدف تسليط الضوء عليهم.

في سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في وقت سابق الخميس، إنه يقدر عدد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الإسرائيلية المتواصلة بما يقرب من 50 قتيلاً.