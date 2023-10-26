انت الأن تتابع خبر محلل إسرائيلي: قصف منزل الدحدوح كان مقصوداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المحلل الصهيوني تسفي يحزقئيلي عبر القناة العبرية 13، ان القصف الذي استهدف منزل اسرة مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة، الصحفي وائل الدحدوح كان مقصودا.

وقال المحلل ان القوات الإسرائيلية تعرف جيدا الأهداف التي تقصفها.

وزعم المحلل ان القوات الصهيونية قد تكون استهدفت قادة في حماس، ولكن حماس لا تعرف بعد عن ذلك لانه من الصعب عليها الوصول الى تلك المواقع واخلاء الضحايا، على حد قوله.

هذا وعاد الدحدوح، إلى عمله في نقل الأخبار وبث رسائله المتلفزة من قطاع غزة، بعد أقل من 24 ساعة من استهداف جيش الاحتلال مبنى بمخيم النصيرات وسط القطاع، كانت تنزح به عائلته، وأسفر عن استشهاد زوجته وابنه وابنته وحفيده، وعدد آخر من أقاربه يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023.