انت الأن تتابع خبر عبد اللهيان من الأمم المتحدة: للشعب الفلسطيني الحق بالكفاح المسلح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان خلال جلسة الأمم المتحدة، الخميس، نشهدُ منذُ ثلاثة أسابيع جرائم الحرب المرتكبة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيليّ.

وقال اللهيان: إنّ مشاركة الولايات المتحدة مباشرة في هذه الجرائم ينبغي أنُ يخضعها للمساءلة على المستوى الدولي، وإذا استمرت الإبادة الجماعية في غزة فلن تسلم أمريكا من الحريق، وإنّنا لا نرحب بتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة لكن لو استمرت حرب غزة فلن نستطيع وقف إطلاق النار"

وأضاف: "وفقًا للقانون الدولي فمن حق الفلسطينيين الكفاح لنيل الاستقلال بما في ذلك الكفاح المسلح، وإن دولة الاحتلال الإسرائيليّ دولة معتدية ومحتلة والشعب الفلسطيني لديه الحق في مقاومتها وإنشاء دولته"

وقال وزير الخارجية الإيراني: إنّ "إيران وقطر وتركيا مستعدة للمساهمة في إفراج حركة حماس عن الأسرى المدنيين، وحماس مستعدة لإطلاق سراح أسرى مدنيين وعلى العالم دعم تحرير 6000 أسير فلسطيني".

مشيرًا إلى أنّ "الحل الشامل للقضية الفلسطينية يمكن فقط من خلال منح الشعب الفلسطيني حقه في إنشاء دولته".