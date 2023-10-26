انت الأن تتابع خبر هذا ما بحثه وفد حماس في موسكو .. تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس بقيادة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو ظهر الخميس، وضم وفد الحركة كل من عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة د.باسم نعيم، وممثل الحركة لدى موسكو.

وبحسب بيان الحركة، فقد استعرض وفدها "العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وسبل وقف الجرائم الصهيونية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والغرب".

وأكد "على حق شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير والعودة، وحقّه في مقاومة الاحتلال الصهيوني بالسبل المتاحة كافة، وأن الجرائم الصهيونية بحق المدنيين، لن تغطي على هزيمته العسكرية والأمنية التي تلقاها يوم السابع من أكتوبر".

وأشاد وفد الحركة "بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجهود الدبلوماسية الروسية النشطة"، وأكد على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه جريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها الحكومة الصهيونية".

من جانبه عبّر "السيد بوغدانوف عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، واستعرض جهود بلاده مع الأطراف المعنية الرامية لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية".