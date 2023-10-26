انت الأن تتابع خبر هنية: المقاومة بخير .. والمنطقة على صفيح ساخن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنّ "استمرارَ العدوان على غزة سيخرج كل المنطقة عن السيطرة بل هي أصبحت اليوم على صفيح ساخن"، مشيرًا إلى أنّ "مآلات طوفان الأقصى نتيجة ستصاحب كل مراحلنا على أرض فلسطين وفي صراع الأمة والمقاومة مع المشروع الصهيوني"

وأضاف هنية، في حديثٍ متلفز: "20 يومًا والمقاومة وفي مقدمتها القسام تواصل ضرباتها وتحرس حدودها وتوجه رسائلها بالدم.. في اليوم العشرين لهذه الحرب نؤكد أن المقاومة في غزة بألف خير، وإنّ الاحتلال لن يتمكن من استعادة عافيته بسبب الضربة الاستراتيجية والهزيمة المدوية التي لحقت به"

ودعا هنية الدول الشقيقة والحليفة لممارسة الضغط المطلوب في كل المحافل لوقف العدوان على غزة، مشددًا "المقاومة حركة تحرر وطني تسعى لتحرير شعبها وأرضها أما الإرهاب فهو العدو ومن يدعمه ومن يسكت على المجازر"

وقال: "أحيي كل الأصوات والمواقف الشجاعة التي أعلنت بوضوح دعم الحق في ممارسة المقاومة المشروعة"، داعيًا إلى فتح كل المعابر وفي مقدمتها معبر ‎رفح وإدخال كل ما تحتاجه غزة دون قيد ولا شرط"