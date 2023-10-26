انت الأن تتابع خبر منشورات للمستوطنين تدعو سكان الضفة للنزوح إلى الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كنتيجة طبيعيّة لاستمرار دولة الاحتلال بتسليح المستوطنين، قاموا الخميس، بالتهديد بارتكاب مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

جاء ذلك في منشورات وضعها المستوطنون، على مركبات المزراعين الموجودة على أطراف الطريق بمحاذة الشارع الرئيسي قرب بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت بالضفة الغربيّة.

وتضمنت المنشورات تهديد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بأن عليهم مغادرة قراهم وبلداتهم والتوجه إلى الأردن، وإذا لم يغادروها سيتم الهجوم وتهجير الفلسطينيين بالقوة.