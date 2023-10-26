انت الأن تتابع خبر صور وفيديو .. إطلاق قنابل مضيئة ومدفعية .. هل هو توغل جديد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت مصادر فلسطينيّة إن جيش الاحتلال الإسرائيليّ يقوم بقصفٍ مكثفٍ يسهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما يطلق القنابل المضيئة، وأضافت أنّ القنابل المضيئة تم إطلاقها أيضًا شرق مخيم البريج، وقصف مدفعي متواصل شرق المحافظة الوسطى.

ومن المعروف أنّ القنابل المضيئة تستخدم لتسهيل رؤية أفراد جيش الاحتلال في الليل، إضافة إلى أنّ القصف المدفعي المكثف يمكن أن يكون تمهيدًا لدخول محتمل لقوات أو قواتٍ خاصّة للاحتلال، الذي كانَ أعلن أنه نفذ ليل الخميس توغلًا خفيفًا في القطاع.

وأفادت مصادر أنّ اشتباكات تجري بين المقاومة وقوات خاصة للاحتلال الإسرائيليّ شمال شرق بيت حانون مع دوي أنفجارات ناجمة عن استهدافات عنيفة تقوم بها المدفعية في المكان.