انت الأن تتابع خبر أول رد مصري على سقوط صاروخ في طابا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول رد على سقوط صاروخ في طابا، كشف مصدر مصري مطلع أن الخيارات متاحة للتعامل مع الواقعة، بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي خلف 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة.

وأوضح المصدر، أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المحلية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في مصر، صباح الجمعة، أن 4 من بين المصابين الـ5 في حادث سقوط صاروخ على مدينة طابا غادروا المستشفى.



وأوضحت الوزارة في بيان أن الإصابات جميعها طفيفة، مضيفة انه من المنتظر خروج المصاب الأخير خلال الساعات المقبلة.

في غضون ذلك، كشف ايتسيك زورتس، مراسل التلفزيون الإسرائيلي في جنوب البلاد، تفاصيل جديدة بشأن الصاروخ الذي سقط على مبنى إسعاف مدينة طابا، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة.

وزعم المراسل أنه تم فتح تحقيق بشأن ما إذا كان الصاروخ أطُلق باتجاه إيلات، لكنه سقط بالخطأ على طابا.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.

وقال الجيش في بيان له: "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.