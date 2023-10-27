انت الأن تتابع خبر بالصور .. صاروخ يصيب مدينة طابا المصرية ويخلف 5 إصابات .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت قناة "إكسترا نيوز" المصريّة نقلًا عن مصادر مطلعة، إنّه فى إطار التصعيد الجاري فى غزّة سقط صاروخ في طابا، مما أسفر عن إصابة 5 وحدوث تلف فى إحدى العمارات السكنية.

فيما نقلت رويترز عن جيش الاحتلال الإسرائيليّ قوله: "نحن على علم بحادث أمني في منطقة طابا في مصر قرب حدود (إسرائيل) لكنّه خارج حدودنا".

وقالت وسائل إعلام محلية مصريّة أنّ الصاروخ الذي سقط في طابا أصاب السكن الإداري للعاملين في مستشفى طابا المركزي ومبنى إسعاف طابا.