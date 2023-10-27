انت الأن تتابع خبر تحلل جُثث الشهداء تحت الأنقاض في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مدير الدفاع المدني في شمال غزة أحمد الكحلوت، الجمعة، ان جثث للشهداء تحللت تحت الأنقاض بسبب صعوبة الوصول إليها بظل نقص الإمكانيات والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف الكحلوت أن الإمكانيات المتاحة للدفاع المدني بسيطة حيث لا يوجد آليات كافية للعمل ويجري استخدام الأيدي والأدوات التقليدية لإستخراج الجثث جراء العدوان الإسرائيلي.

ولفت إلى أن شمال غزة مكتظ بالسكان والمباني متقاربة، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف كوادر الدفاع المدني خلال عملها في المنطقة الغربية من شمال قطاع غزة.

وأشار إلى وجود أكثر من 15 شهيدا من كوادر الدفاع المدني بالعدوان الإسرائيلي.

هذا وتواصل فرق الدفاع المدني في حي اليرموك وسط قطاع غزة محاولة انتشال ضحايا قصف إسرائيلي استهدف مبانيَ مكونة من 7 طوابق ومنازل سكنية سويت بالأرض تماما.